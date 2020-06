Spagna: Galizia pronta ad uscire già lunedì dallo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità autonoma della Galizia è pronta ad uscire dallo stato di emergenza già dal prossimo lunedì se nel proseguimento di questa settimana si manterrà il tasso di 0,4 contagiati ogni 100 mila abitanti. Lo ha annunciato oggi il presidente della regione, Alberto Nunez Feijoo, nel corso di una visita ad un'azienda di Pontevedra, lanciando tuttavia un messaggio di "cautela e prudenza" a tutti i cittadini in quanto il virus non è stato ancora sconfitto ed "i rischi di contagio sono ancora latenti". In ogni caso, ha chiarito Nunez Feijoo, la decisione implicherebbe il mantenimento della "prudenza dal punto di vista sanitario". La Galizia potrebbe, dunque, essere la prima Comunità autonoma spagnola ad uscire in anticipo dallo stato di emergenza imposto dal governo spagnolo il 15 marzo scorso per far fronte alla diffusione della pandemia del coronavirus e che si concluderà, in ogni caso, il 21 giugno. (Spm)