© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Ambiente Sergio Costa afferma che "oggi è un giorno importante per il M5s Campaniache sceglie il/la candidato/a presidente. In bocca al lupo a tutti", scrive su Twitter. "E' la mia Regione ed è ora che volti pagina, recuperando un gap storico: è arrivato il momento di risolvere i problemi ambientali che si trascinano da decenni", conclude. (Rin)