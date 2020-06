Croazia: presidente Milanovic, insensate le pretese di modifiche ai confini in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le pretese di modifiche ai confini all'interno dell'Europa sono "insensate": lo ha detto il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, secondo quanto riporta oggi l'emittente "N1". Milanovic ha così risposto ai giornalisti a proposito delle polemiche scoppiate dopo che il premier ungherese, Viktor Orban, ha inaugurato lo scorso 4 giugno una targa commemorativa che mostra una mappa dell'Ungheria precedente al crollo dell'Impero austro-ungarico. La mappa comprende anche la provincia serba autonoma della Vojvodina e altre parti della Serbia, della Croazia e della Slovenia. Milanovic ha precisato di non avere sentito il premier ungherese nei giorni scorsi. Nella giornata di ieri il primo ministro croato Andrej Plenkovic aveva invece detto di avere sentito Orban, il quale aveva assicurato di "non avere pretese" sul territorio croato. Nessuno in Europa oggi deve avere "rivendicazioni territoriali", ha ribadito oggi Milanovic. (Zac)