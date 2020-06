Speciale scuola: Baglio (Pd), né progetti, né analisi per riapertura a settembre, Raggi ancora ferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta della commissione Scuola di Roma Capitale "ci ha offerto l'ennesimo spettacolo surreale: sulla ripresa della scuola a settembre c'è stato solo silenzio da parte degli assessorati alla scuola e al bilancio. Un vuoto progettuale che, ora come non mai, è veramente colpevole". Lo afferma in una nota la consigliera del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio. "È il momento delle scelte: meno burocrazia e più diritto allo studio, meno scarichi di responsabilità e più politica, meno attendismo e più proposte, basate su analisi serie e condivise - aggiunge Baglio -. Con il decreto Scuola, i sindaci, i presidenti delle Province e delle Città metropolitane potranno far partire interventi infrastrutturali ritenuti prioritari in deroga al codice dei contratti pubblici, con poteri da commissari. Abbiamo a disposizione strumenti e procedure sburocratizzate, veloci, certe: usiamole da subito per assicurare un rientro sicuro e di qualità per i nostri ragazzi, a settembre. A costo di essere ripetitiva - precisa la consigliera del Pd capitolino - continuo a dire che non ci sono veramente più alibi: individuiamo, con la collaborazione di maggioranza e opposizione, e insieme ai Municipi, alle rappresentanze sindacali, all'utenza e alla comunità scientifica gli interventi prioritari da far partire subito, e che possano garantire una ripartenza effettiva a settembre, dal primo giorno di scuola. Grazie all'esempio di alcuni genitori, insegnanti, e la partecipazione di alcuni municipi amministrati dal centrosinistra abbiamo visto, nei giorni scorsi, i ragazzi salutarsi per la conclusione del loro ciclo scolastico, in luoghi diversi però dalle scuole: questo - conclude - ci sia da sprone per batterci contro l'inefficienza e il tirare a campare a cui solo degli irresponsabili potrebbero condannarci". (Com)