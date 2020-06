Speciale scuola: Anzaldi (Iv), 30 per cento paritarie chiudono? Dramma senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se fosse vera" la stima riferita dal quotidiano 'Avvenire' secondo cui il 30 per cento delle scuole paritarie è a rischio di chiusura definitiva, "saremmo di fronte ad un dramma sociale senza precedenti". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, componente della commissione Cultura alla Camera. "Servono aggiustamenti immediati, il Governo corregga la situazione nel Dl Rilancio, anche attraverso l'emendamento presentato da Italia Viva. Le risorse devono arrivare subito ai destinatari e vanno aumentate, se necessario. Il presidente del Consiglio Conte e la ministra Azzolina intervengano affinché siano garantite a tutte le scuole le condizioni per ripartire", ha detto. "Già ci sono i primi casi di istituti - prosegue Anzaldi - che hanno comunicato che non riapriranno, 300mila alunni a rischio di rimanere senza scuola si riverseranno sulle scuole pubbliche, migliaia di insegnanti e lavoratori delle private resteranno senza lavoro. Un disastro che rischia di travolgere l'intero mondo della scuola. Il costo per aiutare questi istituti a rimanere aperti, peraltro, è decisamente inferiore rispetto a quanto costerebbe riallocare 300mila studenti nelle scuole pubbliche. Se si fissano regole troppo rigide per riaprire, si rischia che migliaia di scuole non riaprano più. Lo vediamo già con i centri estivi - conclude Anzaldi - in particolare per i bambini 0-6: in pochi stanno riaprendo, e per settembre la situazione è ancora avvolta nella nebbia". (Com)