Russia: indice mortalità a Mosca aumentato di quasi il 60 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel maggio 2020, a Mosca sono stati registrati 15.713 decessi. Rispetto allo scorso anno, la mortalità a maggio è aumentata del 57 per cento e rispetto all'indicatore medio dello stesso mese negli ultimi tre anni, ha avuto un incremento del 58,5 per cento. È quanto si apprende dai dati pubblicati dal dipartimento della Salute di Mosca, ripresi dai media locali. Il coronavirus è stata la causa di morte principale o concomitante in 5.260 casi, il 92 per cento della mortalità stimata in eccesso per il mese. Il Covid-19 è stata la causa diretta in 2.757 casi, altri 2.503 sono morti per altre cause, ma allo stesso tempo sono risultati positivi al coronavirus. La mortalità a maggio è stata superiore anche rispetto ad aprile. Il dipartimento della Salute lo spiega con il fatto che alla fine di aprile a Mosca si è verificato un picco nell'incidenza del coronavirus, tra i picchi di morbilità e mortalità trascorrono 2-3 settimane. In precedenza, il portavoce della presidenza della Federazione russa, Dmitrij Peskov, ha spiegato la bassa mortalità in Russia con l'efficienza del sistema sanitario. (Rum)