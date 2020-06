Centri estivi: Celli (RtR), servono procedure più snelle o non apriranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire l'apertura dei centri estivi a Roma "serve un iter più semplice. Il rischio altrimenti è che non vengano attivati nel breve periodo e che famiglie e soprattutto bambini siano privati di una importante occasione di socializzazione, dopo il lungo periodo di isolamento". È quanto afferma in una nota la consigliera capitolina della lista civica di centrosinistra Roma torna Roma, Svetlana Celli. "Attualmente - aggiunge Celli - secondo le indicazioni governative serve una doppia procedura di autorizzazione preventiva da Comuni e Asl dei progetti, che rischia di rallentare l'inizio delle attività. Sarebbe più semplice consentirne l'avvio con l'impegno dei gestori a rispettare pienamente regole e procedure di sicurezza e avviare dopo la fase dei controlli da parte di Asl e Comune. Credo che in questo momento vadano studiate tutte le formule che possano semplificare la nostra burocrazia nella piena garanzia di tutte le misure di sicurezza, per consentire a bambini e ragazzi di tornare in un contesto ludico e ricreativo all'aperto, dopo tanti mesi trascorsi in casa e lontani dai propri coetanei. Rivolgerò questa mia richiesta ai parlamentari romani di centrosinistra - conclude -, condividendo una richiesta che arriva da molte famiglie e di cui si discute in diverse realtà territoriali". (Com)