Fase 3: Lega, su posticipo Imu Stato scollegato da realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul posticipo dell'Imu lo Stato "arriva ancora una volta tardi. Con la risoluzione Mef datata 8 giugno, il Dipartimento Finanze ha chiarito che l'ente locale stesso può stabilire se e come far slittare la data ultima per il versamento". Lo dicono in una nota i deputati Lega della Commissione Finanze Massimo Bitonci, Alberto Gusmeroli, Laura Cavandoli, Giulio Centemero, Silvia Covolo, Francesca Gerardi, Alessandro Pagano, Paolo Paternoster, Leonardo Tarantino. "Alcuni Comuni, per la quota Imu di loro spettanza, hanno già provveduto autonomamente a far posticipare il termine del 16 giugno, cosa che invece non ha fatto lo Stato per la quota ad esso riservata - aggiungono -. Ancora una volta, Sindaci vicini alla gente e Stato scollegato dalla realtà. Stato che, peraltro, mantiene ancora al 31 luglio il termine per la verifica degli equilibri dì bilancio. Purtroppo però i Comuni sono stati lasciati soli nella gestione degli adempimenti tributari e pochi di loro potranno quindi garantire la proroga della scadenza Imu. Sarebbe stato sufficiente, invece, utilizzare Cassa Depositi e Prestiti per un'anticipazione di cassa per tre mesi, così da permettere a tutti i Comuni di spostare la scadenza del 16 giugno prossimo per il pagamento dell'Imu".(com)