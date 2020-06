Ue: Bce, nessun potenziale candidato ad adesione euro soddisfa requisiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno dei potenziali candidati ad aderire all'euro tra gli Stati membri dell'Ue soddisfa attualmente tutti i criteri necessari per l'ammissione nell'Eurozona. È quanto afferma la Banca centrale europea (Bce) nella relazione sulla convergenza, che ha pubblicato nella giornata di oggi. Tuttavia, dal 2018, la maggior parte dei paesi che potrebbero adottare l'euro ha compiuto “buoni progressi” nel ridurre gli squilibri di bilancio. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, con la relazione sulla convergenza, preparata ogni due anni, la Bce tratta della situazione nei paesi dell'Ue che non hanno ancora aderito alla moneta unica. Nel suo ultimo studio, l'Eurotower ha esaminato gli sviluppi economici e giuridici in sette paesi dell'Ue che non fanno parte dell'area dell'euro: Bulgaria, Croazia, Polonia, Romania, Svezia, Repubblica Ceca e Ungheria. In particolare, sono stati valutati lo sviluppo dell'inflazione, del deficit di bilancio e del debito pubblico, nonché l'indipendenza delle banche centrali. “In nessuno dei paesi esaminati, il ​​quadro giuridico soddisfa già pienamente i requisiti per l'introduzione dell'euro”, sostiene la (Geb)