Italia-Turchia: Di Maio, seguiamo con attenzione il caso dei tre deputati dell’opposizione arrestati

- L’Italia “continua a seguire con attenzione” il caso dei tre deputati turchi, privati dello status di parlamentare - e della relativa immunità - e arrestati: Enis Berberoglu, membro del Partito repubblicano popolare (Chp), Leyla Guven e Musa Farisogullari, entrambi appartenenti al filocurdo Partito democratico del popolo (Hdp). Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, rispondendo a interrogazioni sulle iniziative volte alla salvaguardia dei diritti umani, civili e politichi in Turchia. “Seguiamo con attenzione gli sviluppi e i provvedimenti della Grande assemblea turca per i tre deputati dell’opposizione. La vicenda rientra nella più generale tema del rispetto della democrazia, dello stato di diritto e delle libertà fondamentali in Turchia”, ha detto Di Maio. Un impegno, ha detto ancora il titolare della Farnesina, che l’Italia ha elaborato “a tutto campo” sia in ambito europeo che delle Nazioni Unite. (Asc)