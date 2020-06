Lazio: Simeone (FI), istituto referendario è ottimo strumento ma no a uso sfrenato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al consiglio regionale del Lazio, "l'istituto referendario" è "un ottimo strumento per la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini su temi di grande rilievo. Lo è stato sicuramente in passato nel nostro Paese - spiega Simeone in una nota - con la proposizione di quesiti che hanno ottenuto un notevole interesse dell'opinione pubblica. Ma relativamente alla proposta di legge regionale 183 concernente la Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare degli enti locali nonché dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo, sono intervenuto oggi in aula per dichiarare il voto contrario del gruppo di Forza Italia e spiegarne le ragioni. Pur essendo favorevole allo strumento, sono contrario al suo uso sfrenato. Con l'approvazione di questa legge regionale - sottolinea - si rischia di impedire di fatto l'attività di governo degli enti locali. La normativa è a mio parere troppo permissiva ed il pericolo che riscontro è legato ad un uso eccessivo e distorto dell'istituto referendario. Comprendo che vi siano anche in consiglio regionale forze politiche particolarmente attratte da forme estreme di democrazia diretta. Ma non dobbiamo dimenticarci - conclude - che la nostra è una democrazia rappresentativa sancita nei principi costituzionali e nella quale i cittadini, eleggono direttamente dei rappresentanti per essere governati, così come avviene nelle migliori tradizioni dell'Europa e dell'occidente liberale".(Com)