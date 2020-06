Banche: in commissione domani audizione Angelini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il ciclo di audizioni in Commissione d'inchiesta banche. Domani, giovedì 11 giugno, alle ore 8.15 si audirà Paolo Angelini, capo del dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia sulle iniziative della Task force per la liquidità del sistema bancario nell’emergenza sanitaria. "Si è deciso di audire nuovamente Banca d'Italia (così come oggi Abi), per aggiornare le informazioni fornite nelle precedenti audizioni, alla luce di quanto emerso dalle risposte delle banche al questionario da noi inviato agli istituti bancari sull’attuazione delle misure riguardanti il settore bancario di cui ai decreti Cura Italia e Liquidità - sottolinea la presidente della commissione Carla Ruocco -. Dall’esame del questionario è emerso infatti un quadro di una indubbia complessità delle procedure in atto. In particolare, sul tema dei tassi di interesse applicati dalle banche alle operazioni di prestito e dei relativi costi e provvigioni applicate, si sono registrate differenze tra le diverse banche". (com)