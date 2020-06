Emilia Romagna: assessore Donini, bene rielezione Gallina Toschi a Federfarma regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Achille Gallina Toschi, è stato eletto e confermato ieri sera per i prossimi tre anni presidente di Federfarma Emilia-Romagna, l'Unione regionale che riunisce e rappresenta sull’intero territorio oltre mille farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e raggruppa le associazioni provinciali che aderiscono a Federfarma nazionale. Lo ha reso noto la Regione. Soddisfatto l'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini: "Già nel precedente mandato abbiamo intensamente lavorato alla stesura e l'implementazione dell’intesa con le associazioni delle farmacie convenzionate. Stiamo realizzando progetti molto innovativi, che estendono e consolidano il ruolo della farmacia convenzionata come presidio sanitario e di servizi del territorio che ancora riesce a garantire una copertura geografica molto capillare. Si tratta di una conferma gradita, che ci permetterà sicuramente di proseguire e rafforzare, con la consueta disponibilità e collaborazione da entrambe le parti, le molte attività in corso sui tavoli regionali e nazionali". (Ren)