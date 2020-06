Speciale scuola: Campidoglio, al lavoro con Municipi per riapertura a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione capitolina ha avviato i lavori di coordinamento con i Municipi per sostenere, già a partire dal mese di giugno, la programmazione e gli interventi necessari sugli oltre 500 nidi e scuole dell'infanzia capitoline, insieme agli istituti comprensivi, in vista della riapertura a settembre. Lo comunica il Campidoglio in una nota. A tal fine, l'amministrazione ha dato indicazione alle strutture territoriali, come anticipato agli inizi di maggio, di creare al proprio interno un tavolo di lavoro municipale, analogamente a quanto ha fatto l'amministrazione capitolina con la task force creata a livello comunale, per ottimizzare e agevolare le azioni da mettere in campo per la riapertura. Queste azioni, di competenza municipale, potranno prendere avvio immediatamente per quanto riguarda la ricognizione degli spazi e l'adeguamento dei documenti sulla sicurezza, per poi ampliarsi durante i mesi estivi a seguito dell'emanazione delle linee guida del Governo. Le indicazioni nazionali potranno essere declinate sulla città con il sostegno e il coordinamento dell'amministrazione capitolina, anche grazie al supporto della task force comunale per la Scuola. "In attesa delle linee guida e degli strumenti di sostegno agli enti locali da parte del governo - dichiara Virginia Raggi, sindaco di Roma - siamo già al lavoro per sostenere i Municipi nell'attuazione dei delicati interventi per la riapertura delle scuole a settembre. Una nuova progettazione pedagogica, in particolare, sarà declinata nei nostri nidi e scuole dell'infanzia capitoline, per dare continuità ai percorsi educativi e didattici dei più piccoli e un importante sostegno ai genitori. Seppur condizionati dalle limitazioni che possiamo ipotizzare, far ripartire la scuola vuol dire riavviare un motore fondamentale della nostra comunità". (Com)