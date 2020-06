Speciale scuola: Anp, disposizioni Azzolina su esiti scrutini in contrasto con norme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera a firma del presidente Antonello Giannelli e indirizzata oggi al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, l'Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) esprime "il più fermo disappunto dell’Anp nei confronti della nota ministeriale 9168 del 9 giugno 2020. In primo luogo, per quanto concerne il metodo", l'associazione ritiene "del tutto inaccettabile che, su una materia delicata come quella della pubblicazione degli esiti degli scrutini, si impartiscano nuove istruzioni in palese contrasto con quelle già diramate, meno di due settimane addietro, con la nota 8464 del 28 maggio 2020. Questa prevedeva infatti che: 'Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 4, comma 4 (alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline), anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo online dell’istituzione. Per di più - fanno notare i dirigenti scolastici nella lettera - molti colleghi hanno già celermente, e meritoriamente, provveduto secondo tali indicazioni e oggi si trovano ad essere smentiti dallo stesso ministero. Così operando, oltre a imporre al personale un onere lavorativo gratuito e imputabile solo alla tardività con cui sono state diramate le istruzioni, si mina gravemente la credibilità della scuola presso l’utenza". (Rin)