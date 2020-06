Speciale scuola: Monza, centri estivi, lunedì parte con 18 progetti approvati dal Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta del Comune di Monza venerdì scorso aveva definito, con un'apposita delibera, le "linee guida" che hanno permesso ai centri estivi di organizzarsi per partire. "Le scuole sono state le prime a chiudere e saranno le ultime a riaprire - osserva il Sindaco Dario Allevi - perciò l'apertura dei centri estivi è di vitale importanza per tutti quei genitori che sono tornati al lavoro e hanno bisogno di un supporto concreto". A Monza l'offerta dei centri estivi è rivolta ai bambini dei nidi, delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie della città. Le "summer school" si svolgeranno nelle sedi scolastiche, nei giardini pubblici e nel Parco di Monza, offrendo spazi all'aperto per le attività educative, sportive e di intrattenimento. Il Comune scende in campo in prima persona con due progetti: "In giardino sto bene" e "Pianeta in gioco". Il primo è rivolto ai bambini di 3 anni che frequentano i nidi comunali dove si svolgeranno le attività: "Cazzaniga" (via Debussy), "Cederna" (via Luca della Robbia), "Centro" (piazza Matteotti), "San Fruttuoso" (via Tazzoli), "Libertà" (via Bertacchi), "San Rocco" (via Sauro) e "Triante" (via Biancamano). I posti disponibili sono 70 e la tariffa fissa è di 100 euro (dal 15 al 30 giugno). "Pianeta in gioco" è rivolto ai bambini da 3 a 6 anni che frequentano la scuola dell'infanzia "Pianeta Azzurro". In questo caso i posti disponibili sono 55 e la tariffa fissa di iscrizione è sempre di 100 euro. Il percorso studiato dall'Amministrazione Comunale per la riapertura dei centri estivi prevede anche il contributo di realtà private - oratori, campus sportivi, attività educative e culturali - per la realizzazione di progetti educativi rivolti ai bambini della città. Ciascun progetto educativo è stato approvato dal Comune e trasmesso all'ATS Monza e Brianza. (Com)