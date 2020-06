Speciale scuola: Regno Unito, cancelliere Sunak, tragico che molti alunni non potranno tornare a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak ha affermato che il fatto che molti alunni non potranno tornare a scuola prima dell'autunno è una tragedia. In un'intervista all'emittente "Sky News", Sunak ha utilizzato questi termini estremamente negativi per descrivere le conseguenze del blocco sull'istruzione. "Penso ogni giorno che il fatto che i nostri bambini non possano tornare a scuola sia una tragedia. Ovviamente ciò avrà un impatto sul loro futuro", ha ammesso il ministro dell'Economia britannico. "Ecco perché sono così felice che attraverso il nostro programma misurato e cauto siamo riusciti a riaprire le scuole il primo di giugno per alcuni studenti, specialmente per i più piccoli", ha aggiunto Sunak. Il cancelliere dello Scacchiere ha anche invitato tutti i clienti a tornare a fare compere quando i negozi riapriranno dalla prossima settimana. "Più a lungo l'economia rimane chiusa, peggiori sono le conseguenze", ha detto Sunak. (Rel)