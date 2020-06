© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini, intervistato questa mattina a 'L'aria che tira' su La 7, ha dichiarato: "In un momento di crisi come questo si preferisce una politica che tiri a campare, con una maggioranza che litiga su tutto (giustizia, Mes, scuola, cantieri), oppure è meglio discutere per due mesi per poi avere 5 anni di serietà?" (Rin)