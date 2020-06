Coronavirus: Oms, Messico attraversa fase più complessa di contagio da coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della Salute ha avvertito che il Messico sta attraversando una delle fasi più delicate del contagio del nuovo coronavirus. Una situazione che potrebbe essere ulteriormente aggravata dalla stagione degli uragani in arrivo. "Abbiamo già visto come la tormenta tropicale Cristobal abbia colpito duramente lo stato sudorientale di Campeche e come si siano rotte le barriere della sana distanza" tra le persone, ha detto Jean-Marc Gabastou, responsabile internazionale dell'Oms. Con il fatto che questi disastri possono spingere "più persone a dover uscire di casa, a perdere la loro abitazione, a concentrarsi in ricoveri di fortuna e non sempre attrezzati adeguatamente, c'è un rischio di espansione del coronavirus", ha aggiunto il funzionario in una videoconferenza. Nonostante le misure di distazionamento sociale siano state adottate molto per tempo, la situazione pare in un moento critico: "Diversi stati della federazione stanno andando incontro al picco, altri si trovano all'apice e altri ancora hano iniziata la discesa, ma da molto poco. Siamo quindi in una situazione nella quale si debono ancora ripsettare le sane distanze". (segue) (Mec)