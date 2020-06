Bankitalia: Visco, seconda ondata pandemica determinerebbe calo del Pil fino al 13 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una seconda ondata pandemica, seppure più debole della prima, determinerebbe uno scenario più severo rispetto alle previsioni, accompagnato da un calo del Pil intorno al 13 per cento, da un’inflazione negativa anche per il prossimo anno e da una ripresa più lenta. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, parlando a “Bloomberg”. “Ci troviamo ancora in una fase in cui non abbiamo informazioni sufficienti a fare una stima certa su quanto accadrà nei prossimi mesi: siamo ancora in presenza di una forte incertezza, ed è difficile stabilire quale scenario si determinerà”, ha spiegato, ricordando che in mancanza di ulteriori misure restrittive e di un secondo picco pandemico il calo del Pil è stato stimato intorno ai nove punti percentuali. (Ems)