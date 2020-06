Speciale energia: Descalzi (Eni) al "Corriere della Sera", il risveglio dell'economia è già iniziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di migliaia di vittime, milioni di contagiati. E' un mondo che prima si è fermato e ora tenta di ripartire anche se con velocità molto ridotta. "Il numero di morti dovuti al Covid-19, la violenza con la quale la pandemia si è abbattuta sulle comunità è stata tale da togliere il respiro. Nonostante questo mi sento di dire che abbiamo in noi come cittadini, come imprese, come Paese la forza necessaria per superare questo momento. Anche perché mai come oggi abbiamo Europa e Italia convinti che questa crisi non vada sprecata". Pensare di essere ottimisti in settimane così tragiche non è possibile. Ma nella voce di Claudio Descalzi si intuisce la determinazione del capo azienda: "Gli ultimi dieci anni - racconta al "Corriere della Sera" - non sono stati facili ma siamo stati capaci di reagire. Ci paiono lontane e persino semplici la doppia crisi del 2008 e del 2010 e le recessioni conseguenti. Uscirne non sarà semplice, ma nulla lo è stato ultimamente. Il Covid-19 ci ha insegnato quanto i piccoli gesti di ognuno siano importanti. E in Italia ci siamo comportati decisamente bene, dai medici alle autorità, dai cittadini alle imprese. In una grande azienda tutto è fatto di piccoli comportamenti ma tutto deve essere programmato". (Res)