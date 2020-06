Speciale difesa: Profumo (Leonardo), no aggregazioni societarie meglio integrazione con programmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo non è interessata ad eventuali aggregazioni societarie, ma più che altro ad un processo di integrazione attraverso i programmi, che rappresenta per noi una scelta maggiormente corretta. Così l’amministratore delegato della società, Alessandro Profumo, durante la sua audizione in commissione Difesa al Senato. Nel suo intervento, l’Ad ha sottolineato l’importanza di un “approccio inclusivo europeo”, ribadendo quanto la società creda nel processo di integrazione della difesa di cui i programmi europei rappresentano un elemento importante. Sulla sua contrarietà alle aggregazioni societarie, Profumo ha segnalato che “una perdita di leadership si tradurrebbe di una perdita di capacità”. (Ems)