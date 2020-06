© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le minacce rivolte a Luigi Di Maio e ai napoletani sono inaccettabili. Così Enzo Amendola, ministro per gli Affari europei, dopo le minacce ricevute sui social dal ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio. “L'odio non deve avere cittadinanza in Italia. Va combattuto dovunque, per strada e sui social. Diciamo basta alla comunicazione politica che dell'odio si nutre parole ostili”, ha detto il ministro.(Com)