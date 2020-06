Taranto: Intesa Sanpaolo su P-tech, concluso primo anno di studio per conseguire titolo esperti digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centosettanta studenti di quattro Istituti secondari di Taranto hanno concluso oggi il primo anno del percorso ‘P-tech esperti digitali’, avviato il 21 novembre 2019 scorso, in collaborazione con partner pubblici e privati del territorio pugliese e estesa, nel corso dell’anno, a realtà come Intesa Sanpaolo ed Enel. La finalità del nuovo modello formativo - riferisce una nota di Intesa Sanpaolo - in sintonia con le priorità e i piani del ministero dell'Istruzione, è quella di creare un legame più stretto tra la scuola secondaria di secondo grado, l’università e l’ecosistema industriale per promuovere i nuovi skill oggi richiesti dal mondo del lavoro e un apprendimento in grado di durare l’intera vita professionale. (segue) (Com)