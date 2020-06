Taranto: Intesa Sanpaolo su P-tech, concluso primo anno di studio per conseguire titolo esperti digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il World economic forum 2019 Future of Jobs report sulle tendenze del lavoro nelle 20 principali economie nel mondo, oltre il 42 per cento di tutti i posti di lavoro cambierà in modo significativo entro il 2022, ciò richiederà nuove competenze, come l'analisi o il design thinking e soft skill come la risoluzione di problemi complessi. Per affrontare questo cambiamento, partner del settore pubblico e privato devono riunirsi per fornire ai giovani le competenze accademiche, tecniche e professionali necessarie per competere nell'economia del XXI secolo. (segue) (Com)