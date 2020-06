Taranto: Intesa Sanpaolo su P-tech, concluso primo anno di studio per conseguire titolo esperti digitali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Investire sui giovani - sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti, senatore Mario Turco - vuol dire fare un vero salto culturale. Ed è ciò a cui punta questo governo. Formare i ragazzi in tutti i loro percorsi, prima scolastici, poi universitari finanche nel delicato passaggio al mondo del lavoro, è sinonimo di una politica che guarda al futuro e che punta sulle nuove generazioni, sapendo che a loro verrà consegnato il nostro Paese. Ecco perché - aggiunge il senatore Turco - condivido il percorso intrapreso dal progetto P-tech Ibm e lo sposo perché scegliere Taranto, i ragazzi degli istituti di Taranto, vuol dire aver puntato su una platea che merita sostegno, coraggio e fiducia. Qui ci sono menti eccellenti, ed è per me motivo di orgoglio constatare che un team così prestigioso ha voluto investire e scommettere sulle loro capacità intellettuali e professionali". (segue) (Com)