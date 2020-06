Taranto: Intesa Sanpaolo su P-tech, concluso primo anno di studio per conseguire titolo esperti digitali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attori del progetto, in sintonia con la necessità di un asse pubblico-privati per la formazione, sono il Politecnico di Bari, l’assessorato al Diritto allo studio e al lavoro della regione Puglia, le società del gruppo Angel, Confindustria Taranto e l’Ordine degli ingegneri della Provincia e, dal 2020, anche Intesa Sanpaolo ed Enel. Tutti impegnati nel fornire un supporto individuale e a lungo termine agli studenti degli Istituti l'I.i.s.s. "Maria Pia", I.i.s.s. "Pacinotti", I.i.s.s. "Righi" e del Liceo Scientifico "Battaglini" che hanno aderito all’iniziativa. (segue) (Com)