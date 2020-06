Taranto: Intesa Sanpaolo su P-tech, concluso primo anno di studio per conseguire titolo esperti digitali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo periodo di lockdown - afferma Renato Dorrucci, responsabile della direzione Politiche di sviluppo e learning academy Intesa Sanpaolo - ha dimostrato inequivocabilmente come il digital divide sia un ulteriore fattore di disparità sociale, soprattutto per le nuove generazioni. Intesa Sanpaolo è impegnata in numerose iniziative di formazione a favore dell'inclusione giovanile. Per questo motivo abbiamo deciso di aderire con entusiasmo a un progetto ambizioso come quello di Ibm focalizzato sulle digital skill, mettendo a fattor comune la nostra esperienza e le nostre competenze, con l’obiettivo di formare individui in grado di affrontare le sfide di un mondo ad altissima velocità di trasformazione". (segue) (Com)