Taranto: Intesa Sanpaolo su P-tech, concluso primo anno di studio per conseguire titolo esperti digitali (7)

- "L’emergenza sanitaria vissuta ci ha fatto capire che l’aspetto più sfidante per le aziende non è più solo tecnologico, ma è fortemente legato alle persone" - ha dichiarato Carlo Bozzoli direttore Global digital solutions del gruppo Enel – "Occorre credere e aver fiducia nelle nuove generazioni; proprio per questo sosteniamo programmi come il P-tech, promosso da Ibm, che aiutano a costruire le competenze del futuro e orientano i giovani nel mercato del lavoro. Non solo. Investire per costruire e valorizzare l’attitudine delle persone attraverso processi di continuous learning, significa favorire il progresso e sostenere lo sviluppo della società di domani". (segue) (Com)