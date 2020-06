Germania: fonti stampa, in elaborazione seconda manovra aggiuntiva da 50 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per finanziare la risposta della Germania alla crisi del coronavirus, il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz starebbe elaborando la seconda manovra aggiuntiva in deficit del 2020, dal valore fino a 50 miliardi di euro. È quanto riferisce la stampa tedesca, citando fonti informate sui fatti. La manovra dovrebbe essere approvata dal governo federale il 17 giugno e andrebbe a finanziare sia il piano di stimolo da 170 miliardi di euro annunciato dal cancelliere Angela Merkel il 3 giugno scorso. Se le indiscrezioni venissero confermate, la nuova manovra aggiuntiva si affiancherebbe a quella da 156 miliardi di euro approvata a marzo scorso dal Bundestag per finanziare le misure di risposta alla crisi.(Geb)