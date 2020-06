Ue-Cina: Borrell, non avvieremo alcuna guerra fredda contro Pechino su disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non avvierà alcuna guerra fredda contro la Cina. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il collegio dei commissari. "Non inizieremo nulla contro la Cina. Lavoriamo già da molto tempo sulla disinformazione", ha detto. "Non si tratta di agire contro la Cina e ancora meno voglio imbarcarmi in una guerra fredda con la Cina", ha aggiunto. "Ieri, nella mia lunga conversazione con il ministro degli Affari esteri cinese (Wang Yi) l'ho detto molto chiaramente che non faremo alcuna guerra fredda contro la Cina. Il mio collega e amico ha usato questa espressione a un certo punto. E io gli ho detto di non preoccuparsi" perché "l'Europa non si imbarcherà in alcuna guerra fredda" contro Pechino.(Beb)