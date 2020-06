Malesia: le scuole riapriranno gradualmente a partire dal 24 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole della Malesia riapriranno gradualmente a partire dal prossimo 24 giugno. Lo ha annunciato oggi il ministro dell’Istruzione, Mohd Radzi Jidin, nel corso di una conferenza stampa. La prima fase della riapertura coinvolgerà poco più di 500 mila studenti da oltre 2.500 scuole che dovranno sottoporsi a esami. Le date per le altre riaperture non sono ancora state definite, ma dovrebbero essere annunciate con almeno due settimane di anticipo. Nel frattempo, gli studenti continueranno a seguire i programmi didattici da casa. Già lo scorso 4 giugno lo stesso ministro aveva pubblicato una serie di linee guida per le riaperture degli istituti scolastici, con una serie di raccomandazioni per alunni, insegnanti, personale e ospiti. Mohd Radzi ha spiegato quest’oggi che a ciascuno studente sarà controllata la temperatura corporea all’arrivo a scuola (compito del quale si occuperanno gli stessi insegnanti). Non sarà invece obbligatorio l’uso delle mascherine. “Se i genitori vogliono che i loro figli usino le mascherine, possono farlo. Non ci sono restrizioni. Ma se un insegnante si accorge che un alunno mostra i sintomi del Covid-19, la scuola fornirà una mascherina e isolerà lo studente”, ha spiegato il ministro. (Res)