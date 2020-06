Civitavecchia: comandante Minervino lascia capitaneria di porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo venerdì 12 giugno, il Comandante in seconda della Capitaneria di porto di Civitavecchia, Capitano di Vascello Salvatore Minervino, lascerà il proprio incarico per ricoprire il prestigioso ruolo di direttore marittimo di Pescara, comando di riferimento della Guardia costiera dell’Abruzzo. Lo rende noto la Capitaneria di porto. "L’ufficiale superiore, comandante in seconda dal 10 dicembre 2018, ha ricoperto tra l’altro gli incarichi di comandante del circondario marittimo di Agropoli nel 1996 e dei Compartimenti marittimi di Gallipoli e Brindisi, rispettivamente nel 2000 e nel 2016 - si legge in una nota -. Recentemente insignito della Medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e dell’onorificenza di Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana (Omri), il comandante Minervino ha contribuito, affiancando il direttore marittimo, Ammiraglio Leone, nella complessa attività della gestione sia logistica che del personale di questa Capitaneria. "Desidero esprimere - dichiara l'Ammiraglio Leone - un sincero ed affettuoso ringraziamento al comandante Minervino per la preziosa, leale e diuturna collaborazione che mi ha saputo offrire, contribuendo, in modo determinate, al raggiungimento di standard di efficacia della Capitaneria di questo bellissimo ed importante porto".(Com)