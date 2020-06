Ambiente: Lega, governo sblocchi i fondi a comuni per mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trentotto città italiane ad alto inquinamento di particolato pm10 e biossido di azoto “stanno aspettando di ricevere quasi quattrocento milioni di euro dal governo per intervenire sul parco autobus del trasporto pubblico locale ed assicurare ai propri cittadini una mobilità sostenibile e una migliore qualità dell'aria, ma il ministro Gualtieri non ha ancora trovato il tempo di firmare il provvedimento”. Lo affermano i senatori della Lega Luca Briziarelli, capogruppo in commissione Ambiente e primo firmatario del provvedimento e Simona Pergreffi, capogruppo in commissione Trasporti, in una nota congiunta con tutti i componenti leghisti delle due commissioni. “Per questo – aggiunge - insieme ai colleghi eletti nelle città coinvolte, abbiamo presentato un'interrogazione urgente perché il Ministro chiarisca i motivi del ritardo nell'adesione del suo ministero alla ripartizione delle risorse previste. Inutile che il Governo prosegua nella politica degli annunci e che la maggioranza giallorossa approvi atti di indirizzo in Parlamento sulla necessità di tutelare l'ambiente se poi non si è nemmeno in grado di sbloccare le risorse già disponibili. In un momento di così grande difficoltà ogni giorno di ritardo nell'assegnazione delle risorse agli enti locali che ne hanno diritto, è un danno per l'ambiente e la salute dei cittadini ed un freno all'economia che dovrebbe vedere accresciute le risorse per l'adozione di tecnologie capaci di contrastare l'inquinamento premiando le aziende e le amministrazioni che investono in ricerca e sviluppo”.(com)