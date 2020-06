Roma: gestori di discoteca a Montecitorio "vogliamo riparire", e Salvini li incontra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Silenzio fa rumore" un grande striscione bianco con scritta blu è stato steso per terra davanti alla Camera dei deputati. Accanto altri cartelli più piccoli spiegano meglio per cosa si protesta "Negli altri paesi l'intrattenimento è una risorsa, in Italia lo trattate come m...a", "La musica e il ballo sono cultura e cura". Decine di gestori e proprietari di discoteche da tutta Italia si sono radunati questa mattina in piazza Montecitorio per chiedere alla politica di riaprire le loro attività. "Vogliamo ripartire - spiega Maurizio Pasca, presidente di Silib fipe confcommercio, l'associazione di categoria delle discoteche italiane che ha organizzato il presidio - riaprire le nostre aziende chiuse dal 23 di febbraio. Dalle piazze delle città ai litorali stiamo assistendo ad assembramenti sovrumani, sono ripartiti tutti solo noi non possiamo. Eppure - prosegue - siamo gli unici soggetti a un limite di capienza con coefficienti e in grado con il nostro personale di garantire il distanziamento sociale". Come fare però a garantire il distanziamento sociale nei locali da ballo? "I giovani - dice Pasca, - hanno voglia di divertirsi cercheranno il loro divertimento in luoghi completamente abusivi e non controllati creando notevoli problema. Ci sono attività già oggi attività come pub e bar che abusivamente fanno le discoteche senza alcuna garanzia". Durante la manifestazione in piazza è venuto anche il leader e segretario della Lega Matteo Salvini che ha ascoltato le richieste dei manifestanti e posato con loro per una foto. Nel pomeriggio, dice Pasca, è previsto un incontro con il ministro della Cultura Dario Franceschini. "Per adesso - dice il presidente Pasca - abbiamo ricevuto tante parole ma pochi fatti". (Rer)