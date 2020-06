Speciale difesa: Profumo (Leonardo), per Mbt valutiamo alternativa europea a progetto franco-tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo è attiva per quanto riguarda il Main battle tank (Mbt), e stiamo valutando una partnership in ambito europeo che potrebbe consentire sviluppi molto interessanti. Così l’amministratore delegato della società, Alessandro Profumo, durante la sua audizione di questa mattina in commissione Difesa al Senato. “Stiamo lavorando con l’Esercito e con le altre strutture della Difesa per sviluppare una partnership di questo tipo, che possa rappresentare una soluzione alternativa rispetto al progetto franco-tedesco”, ha detto. (Ems)