Speciale difesa: Profumo (Leonardo), accordi G2G strumento fondamentale per serve regolamento attuativo

- Gli accordi G2G (government-to-government) sono uno strumento fondamentale, ma è necessario realizzare un regolamento attuativo: nel campo del sistema della difesa serve un ente attuatore. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, durante la sua audizione in commissione Difesa al Senato. “Ad oggi non sono state ancora definite le modalità operative con cui tale accordo potrà essere realizzato: ringrazio il Senato e il Parlamento per l’approvazione del sistema normativo che costituisce una solida cornice, ma ora bisogna stabilire chi sarà la controparte dei governi terzi”, ha detto, sottolineando che “per un’Italia che vuole essere protagonista della difesa le iniziative europee rappresentano una grande opportunità”. La sovranità tecnologica dell’Europa, ha aggiunto, è un obiettivo raggiungibile “ma solo con una massa critica sufficiente, e quindi con una progettualità europea che consenta un adeguato consolidamento”. (Ems)