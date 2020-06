Speciale difesa: delegazione ministero Difesa Romania termina missione negli Usa per lotta a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del ministero della Difesa romeno rientra oggi in patria dopo la fine della missione di due settimane negli Stati Uniti per offrire sostegno alle autorità dello stato dell'Alabama negli sforzi di contenere la pandemia di Covid-19. Si tratta di cinque medici e cinque infermieri che sono stati impiegati negli Usa negli ospedali militari di emergenza e nel campo della difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare, nonché di cinque ufficiali dello Stato maggiore della Difesa e dello Stato maggiore delle Forze terrestri. Il ministero della Difesa di Bucarest precisa in un comunicato che la cooperazione tra Romania e Alabama si svolge sotto l'egida del Programma di partenariato avviato nel 1993 e coordinato dal Comando delle forze Usa in Europa (Useucom). Finora si sono svolte più di 200 azioni bilaterali volte ad aumentare l'interoperabilità tra le strutture militari secondo gli standard della Nato. (Rob)