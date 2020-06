Speciale difesa: Nato, Stoltenberg chiede rispetto obiettivo 2 per cento nonostante crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la crisi del coronavirus, gli Stati parte della Nato devono attenersi all'obiettivo di aumentare le proprie spese militari al 2 per cento del Pil, obiettivo stabilito per il 2024 dall'Alleanza atlantica nel 2014. Il mondo è divenuto, infatti, “più insicuro” e “senza sicurezza non può esservi un'economia stabile” È quanto affermato dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Die Welt”. In particolare, Stoltenberg ha dichiarato: “Vedo il declino dell'economia negli Stati membri e so che, in diversi settori, è necessaria una maggiore spesa pubblica per farvi fronte”. Tuttavia, ha sottolineato il segretario generale della Nato, “le minacce e le sfide nelle questioni di sicurezza prima della crisi non sono diminuite durante la pandemia”. Per Stoltenberg, infatti, “la Russia continua a riarmarsi, l'equilibrio di potenza globale cambia con l'ascesa della Cina e l'organizzazione terroristica Stato islamico sta nuovamente cercando di riguadagnare terreno in Siria e Iraq”. In particolare, ha avvertito Stoltenberg, “i missili russi possono colpire qualsiasi obiettivo in Europa”. Come ricorda il quotidiano “Handelsblatt”, nel 2019 gli stanziamenti per la difesa della Germania ammontavano a 45,03 miliardi di euro, pari all'1,38 per cento del Pil. Nel 2020, la quota è salita a 50,3 miliardi di euro, ossia l'1,42 per cento del Pil. Alle insistenze degli Stati Uniti sul raggiungimento del 2 per cento del prodotto interno lordo per le spese militari, la Germania ha ripetutamente risposto di non ritenere l'obiettivo della Nato un obbligo di risultato, ma di avvicinamento a tale soglia entro il 2024. Per questa scadenza, la Germania prevede di stanziare per la difesa l'1,5 per cento del Pil. A ogni modo, il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha più volte affermato che intende raggiungere l'obiettivo del 2 per cento. (Res)