Speciale difesa: Libia, l'Italia dovrebbe rispondere positivamente alla richiesta di aiuto di Tripoli per rimuovere le mine

- L’Italia dovrebbe rispondere positivamente alla richiesta di assistenza del Governo di accordo nazionale della Libia (Gna) nella rimozione delle mine piazzate dalle forze alleate al generale Khalifa Haftar durante le ultime ritirate dal fronte. E' questo il parere pressoché unanime dei parlamentari e dei diplomatici intervistati da “Agenzia Nova” su un dossier che, peraltro, è sul tavolo dei vertici militari e politici di Roma. In un messaggio trasmesso sul profilo Facebook del Gna, il capo del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj, ha detto che il suo governo ha “stretto con l’Italia un accordo per ricevere supporto tecnico e competenze per rimuovere mine e residuati bellici”. Già la scorsa settimana, nel corso di una conversazione telefonica, Sarraj aveva chiesto presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “assistenza per il rilevamento e la rimozione” delle trappole esplosive piazzate dalle forze alleate al generale Haftar durante le ultime ritirate dal fronte. Non è un caso che Sarraj abbia fatto un esplicito riferimento alla bonifica dell’aeroporto internazionale di Tripoli. Si tratta di una infrastruttura strategica, già teatro nel luglio del 2014 della guerra fratricida fra Misurata e Zintan, che dovrà essere ricostruita dal consorzio italiano Aeneas con una commessa del valore totale di 79 milioni di euro. (Asc)