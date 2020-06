Speciale difesa: India-Cina, stampa truppe arretrate da tre dei quattro punti di tensione mentre si preparano altri colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe di India e Cina hanno iniziato ad arretrare da tre delle quattro postazioni del Ladakh orientale, lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine contesa, dove nelle ultime settimane si è riaccesa la tensione. Tra oggi e domani dovrebbero esserci altri colloqui a livello militare dopo quello del 6 giugno. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. Secondo la testata il disimpegno è effettivamente iniziato nei punti identificati come 14, 15 e 17 del pattugliamento dell’Esercito indiano, nella Valle del Galwan, mentre non ci sono cambiamenti sulla riva settentrionale del lago Pangong, dove i militari cinesi hanno occupato il Finger 4, una delle otto scogliere. Da entrambe le parti l’arretramento sarebbe di uno-due chilometri. Precedentemente i cinesi erano penetrati fino a tre chilometri in quello che l’India considera un suo territorio. Nuova Delhi vorrebbe il ritorno alla situazione di aprile, prima che la Cina rafforzasse lo schieramento di truppe, artiglieria e mezzi corazzati nell’area. Da una parte e dall’altra ci sarebbero circa diecimila militari. (Inn)