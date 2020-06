Regno Unito: premier Johnson, le posizioni del Partito laburista sono inconsistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha definito alcune posizioni del Partito laburista "inconsistenti" e ha annunciato che procederà con l'allentamento delle misure restrittive con o senza il sostegno dell'opposizione. Intervenendo alla Camera dei comuni, Johnson ha affermato che il governo sta facendo tutto il possibile per assicurare che le persone vulnerabili, che si trovano ancora in isolamento, ricevano le linee guida necessarie per le prossime settimane. Toccando il tema della crisi tra la Cina e Hong Kong, Johnson ha affermato di voler continuare a collaborare con Pechino su temi quali il cambiamento climatico, il commercio e altri. "Ma quando abbiamo dei dubbi, che riguardino l'origine del coronavirus, la protezione delle nostre infrastrutture o ciò che sta avvenendo a Hong Kong, dobbiamo assolutamente sentirci liberi di porre domande in modo forte e chiaro a Pechino", ha aggiunto Johnson. (segue) (Rel)