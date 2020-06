Regno Unito: premier Johnson, le posizioni del Partito laburista sono inconsistenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione Keir Starmer ha iniziato il suo intervento aprendo la questione delle discriminazioni razziali, tema dominante viste le proteste del movimento Black Lives Matter avvenute negli ultimi giorni. "Ieri ho parlato con diversi leader delle comunità di colore e il loro messaggio per il primo ministro è molto chiaro. Bisogna mettere in atto le raccomandazioni presenti nell'ultimo rapporto sul trattamento delle persone di colore, asiatiche e di minoranze etniche nel sistema di giustizia criminale", ha detto Starmer. Johnson ha risposto che il governo sta mettendo in atto queste raccomandazioni. "Ma è fondamentale mantenere le nostre strade al sicuro, e sostenere la polizia", ha detto Johnson riferendosi alle proteste. Il premier britannico ha anche sostenuto che il governo sta considerando i dati relativi alla maggiore esposizione al coronavirus in queste comunità. "Stiamo espandendo il sistema di test per includere tutti coloro che si rapportano con un alto numero di persone per lavoro. Questa è la prima misura da prendere, e la più pratica", ha detto Johnson. (segue) (Rel)