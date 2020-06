Regno Unito: premier Johnson, le posizioni del Partito laburista sono inconsistenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier e il leader dell'opposizione si sono poi trovati in disaccordo, nuovamente, sulla gestione della crisi di coronavirus da parte del governo. "Il primo ministro ha detto di essere fiero di come la crisi sia stata gestita. Ma non c'è nessun orgoglio nel numero di morti", ha affermato Starmer. Riferendosi ai dibattiti sul mancato ritorno a scuola di molti alunni avvenuti negli ultimi giorni, il leader laburista ha detto che "questo disastro si poteva assolutamente evitare". Johnson ha risposto che le richieste del Partito laburista rispetto alla riapertura delle scuole sono "inconsistenti". La discussione si è poi mossa sul tema del sostegno ai bambini che non possono andare a scuola per via del coronavirus e si trovano in situazioni di povertà. Starmer ha invitato il primo ministro a riconsiderare la decisione di non continuare a fornire i buoni pasto scolastici durante l'estate, come invece avverrà in Galles. Johnson ha risposto che il governo ha stanziato più di 63 milioni di euro per i consigli comunali, in modo che questi possano aiutare chi ha bisogno. (Rel)