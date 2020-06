Russia: sindaco di Mosca Sobjanin, ritorno alla vita normale entro due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca sarà in grado di tornare alla vita normale entro due mesi, se la situazione lo consentirà. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa, Sergej Sobjanin, nel corso di una riunione dei vertici del Consiglio di coordinamento per la lotta alla diffusione del coronavirus. Il sindaco ha ricordato che a Mosca ci sono ancora restrizioni per lo svolgimento di eventi di massa, per l'accesso a teatri ed eventi sportivi. Le decisioni su queste restrizioni potrebbero essere prese all'inizio di luglio. All'inizio di questa settimana, Sobjaanin ha annunciato un drastico allentamento delle restrizioni a Mosca. Dal 9 giugno sono stati aboliti il regime di autoisolamento e lo schema per le uscite libere. Si attende l'apertura dal 16 giugno per gli spazi all'aperto degli esercizi di ristorazione, la ripresa delle attività di cliniche dentistiche, di agenzie di viaggio, biblioteche e musei. Dal 23 giugno, riapriranno palestre, ristoranti al chiuso, caffè, mense, biblioteche, asili. (Rum)