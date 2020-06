Senato: Mantovani (M5s), videoconferenza senatori per audizioni novità importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a fine agosto i “senatori potranno partecipare tramite videoconferenza alle audizioni in commissione. Sono felice che la mia proposta sia stata accolta, le audizioni degli esperti in ufficio di presidenza delle commissioni durante l'esame dei provvedimenti è la fase giusta in cui aprire questa sperimentazione che serve a rafforzare, non certo a indebolire, la partecipazione e il pieno esercizio del ruolo di parlamentare”. Lo afferma in una nota la senatrice del M5s Maria Laura Mantovani, segretaria della commissione permanente Affari costituzionali. “Una decisione analoga è stata già adottata lo scorso 31 marzo alla Camera – sottolinea -. Come già dimostrato per altri settori, la tecnologia può rivelarsi strumento utile per semplificare l'esercizio delle funzioni del Senato secondo modalità coerenti con le prescrizioni sanitarie, rispettando il quadro costituzionale e regolamentare vigente. Ma è giusto anche guardare oltre e ragionare su come in futuro sfruttare al meglio queste potenzialità. Ovviamente, questa modalità di partecipazione è da intendersi come una opportunità in più, ferma restando la possibilità di presenza in sede. In tempo di pandemia sono tante le motivazioni, specialmente mediche e preventive, che impediscono a determinate categorie di persone di partecipare alla vita comunitaria, come quella delle aule parlamentari. La tecnologia ci viene incontro anche in questi casi per garantire l'esercizio della funzione di rappresentante nelle istituzioni".(com)