Romania: primo trimestre 2020, investimenti aumentati del 5 per centoa

- Gli investimenti nell'economia romena sono aumentati nel primo trimestre di quest'anno del 5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica romeno con un comunicato. La tendenza al rialzo si è basata sugli aumenti registrati per i nuovi lavori di costruzione (+ 20,3 per cento) e per i macchinari (compresi i mezzi di trasporto), dell'8,8 per cento. Per quanto riguarda la struttura degli investimenti netti per attività, le statistiche ufficiali mostrano che il 33,5 per cento è andato all'edilizia (rispetto al 31,9 per cento nel primo trimestre dell'anno precedente), il 28,2 per cento nell'industria (26,9 per cento nel primo trimestre del 2019), il 24,2 per cento nel commercio e servizi (23,1 per cento nello stesso periodo del 2019) e il 5,7 per cento in agricoltura (4,6 per cento nello stesso periodo del 2019). (Rob)