I fatti del giorno - Milano (2)

- - Coronavirus: a Bergamo comitato 'Noi denunceremo' deposita prime 50 denunce su morti Covid -Sono state depositate digitalmente alla Procura di Bergamo le prime 50 denunce dei componenti del comitato "Noi denunceremo - Verità e giustizia per le vittime di Covid-19" nell'ambito dell'iniziativa "Denuncia day". In piazza Dante fuori la sede della procura orobica si sono riuniti decine di famigliari delle persone decedute a causa del coronavirus, riconoscibili da una mascherina bianca caratterizzata da un logo blu e la scritta 'Noi denunciamo'. I primi esposti, tutti a carico di ignoti, sono già stati consegnati su una pen drive dal legale del comitato, l'avvocato Consuelo Legati. Tuttavia, adesso, a uno a uno i famigliari delle vittime formalizzeranno alla polizia giudiziaria la loro denuncia. Al centro degli esposti i parenti chiedono, in particolare, alla magistratura orobica di identificare i responsabili della mancata istituzione della zona rossa in Val Seriana a fine febbraio. (segue) (Rem)