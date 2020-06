I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Lombardia: Pizzul (Pd), con sostituzione Cajazzo inizia cambio rotta chiesto con nostra mozione, ma veri responsabili in giunta - “Dopo i primi scossoni, che sono stati l’affossamento del piano sociosanitario la scorsa settimana e il cambio di rotta sulle Rsa, c’è anche la prima sostituzione tra gli uomini che hanno gestito l’emergenza Covid. Per ora sono cambiamenti che non toccano la politica, che però è la vera responsabile delle scelte compiute durante l’emergenza e a Palazzo Lombardia sanno bene che rimuovere l’assessore alla sanità significa accusare tutta la giunta, presidente in primis, degli errori e delle mancanze palesate in questo periodo. Ma è in corso, e vedremo con che esiti, quel cambio di rotta che abbiamo chiesto per settimane e, soprattutto, che abbiamo scritto nella mozione che tanto ha fatto arrabbiare la Lega e che è diventata l’argomento per fermare la commissione d’inchiesta". Lo dichiara il capogruppo del Pd Fabio Pizzul in merito alla sostituzione del direttore generale dell’assessorato al welfare Luigi Cajazzo, deciso ieri dal presidente Fontana. (segue) (Rem)