- Hong Kong: oltre 50 arresti nell’anniversario del movimento anti-governativo - Migliaia di persone sono scese nelle strade ad Hong Kong ieri, 8 giugno, nel primo anniversario del movimento anti-governativo che lo scorso anno è stato innescato dalla proposta di riforma delle norme sulle estradizioni. I manifestanti hanno sfidato i divieti emanati dall’amministrazione di Hong Kong e si sono riuniti presso Chater Garden, nel distretto Centrale della città. Alcuni hanno esibito cartelli e striscioni con slogan indipendentisti. Decine di funzionari di polizia si sono mobilitati per disperderli, effettuando perquisizioni. Più tardi le manifestazioni si sono spostate verso il distretto finanziario di Hong Kong, dove ha preso il via una marcia per l’indipendenza dalla Cina. La polizia ha effettuato diverse cariche contro i manifestanti nel corso della serata, ricorrendo a spray urticanti ed effettuando in tutto 53 arresti. (segue) (Res)